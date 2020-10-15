НАТО проводит секретные маневры на территории Германии

Используются самолеты, способные нести ядерное оружие.

Начало атомной войны – таков сценарий секретных маневров НАТО, в которых принимают участие Военно-воздушные силы Германии. По данным агентства DPA, которое ссылается на компетентные источники, учения под названием Steadfast Noon ("Непоколебимый полдень") начались на этой неделе.

Агентство сообщает, что учения в этом году проходят на авиабазе в населенном пункте Нерфених – в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ. Одновременно сценарии оборонительных действий, предполагающие нападение потенциального противника, отрабатываются на маневрах под названием Resilient Guard ("Стойкий страж"), которые идут в Бюхеле – это федеральная земля Рейнланд-Пфальц.

DPA напоминает, что на базе близ Бюхеля до сих пор хранятся около 20 американских ядерных боеголовок типа B61. Они оставлены в Германии в рамках стратегической концепции НАТО по "устрашению потенциальных противников". А участвующие в учениях ВВС ФРГ отрабатывают, помимо прочего, использование самолетов, способных нести ядерное оружие.

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