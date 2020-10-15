Коронавирус способен "убивать" мозг

Болезнь может вызывать деменцию

Ученые из Бразилии установили, что коронавирусная инфекция способна вызывать изменения в мозге, связанные с проявлениями шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

В ходе исследования обнаружилась способность вируса атаковать астроциты, которые являются наиболее многочисленными клетками центральной нервной системы. Это приводит к значительным повреждениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных ее областей. Отмечается, что подобные изменения могут коснуться не только пациентов с осложнениями, но и тех, кто перенес коронавирус в легкой форме.

Ученые предположили, что их открытие может объяснить наличие у переболевших неврологических симптомов в течение нескольких месяцев после выздоровления, в том числе головных болей, сонливости и потери обоняния. Также COVID-19 может активировать генетические заболевания: шизофрению, болезнь Паркинсона и Альцгеймера, передает портал medRxiv.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 38,4 миллионов человек, 1,09 миллион из них скончались. В России выявлено 1,34 миллиона заболевших, более 23 тысяч пациентов скончались.

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