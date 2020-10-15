Франция и Германия ужесточают ограничения из-за COVID-19

Сразу девять городов Франции введут комендантский час

Две ведущие страны Евросоюза вынуждены ужесточать ограничения из-за коронавируса. Во Франции вводят комендантский час в нескольких регионах. В Германии делают ставку на локальные карантинные меры. Правительствам приходится лавировать между необходимостью бороться с распространением инфекции и риском обвалить экономику.

Больше никаких вечеринок - объявляет французам президент Макрон. Париж и еще восемь регионов Республики теперь будут жить в режиме комендантского часа. В попытке справиться со второй волной коронавируса правительство вводит самые строгие со времен отмены тотального локдауна ограничительные меры, передает "ТВ Центр".

"Мы не потеряли контроль, но ситуация является тревожной. Тут нельзя бездействовать, но нельзя и паниковать. Поэтому решение, к которому мы пришли - это комендантский час. Он будет введен в столичном регионе Иль-Де-Франс и еще в 8 метрополиях", - заявил Макрон.

Комендантский час - а он продлится минимум 4 недели - будет действовать с 9 вечера и до 6 утра, в это время нельзя выходить на улицу. Кроме того, жителям регионов, попавших в красную зону, запрещено собираться компанией более 6 человек. Нарушителей будут штрафовать, в первый раз - на 135 евро, во второй - уже на полторы тысячи.

Новые ограничения в ближайшие дни могут ввести и в Германии. В стране за сутки более 6 с половиной тысяч заболевших. Это максимум за весь период пандемии. И если не сбить этот темп, стране не избежать второго локдауна. А он даже для крепкой немецкой экономики может стать критическим.

"Я убеждена, что наши действия в ближайшие дни и недели будут крайне важны для того, как мы справимся с пандемией. Потому что мы видим: показатели инфекции идут вверх. И у нас очень высокий уровень заражения в некоторых регионах Германии", - заявила Ангела Меркель.

Растет число заболевших в Словении, Хорватии, Польше. Резкий скачок в Чехии - 9 тысяч подтвержденных случаев за сутки - и Испании. Власти региона Каталония на две недели решили закрыть все рестораны и бары. За жесткие ограничения выступает и оппозиция Британии. Ее лидер в парламенте уже призвал правительство ввести карантин. При том, что в ряде британских городов – как, например, в Ливерпуле - уже закрыты пабы и бары.

Хуже всего дела по-прежнему обстоят в США. Там коронавирусом болеют 8 миллионов человек. Стремительно растет количество новых случаев и в Индии - по 70 тысяч в день. А всего - 7 миллионов инфицированных. Общее же число заболевших в мире приблизилось к 38 с половиной миллионам. Все это, говорят представители Всемирной организации здравоохранения, может привести к резкому скачку смертности от вируса. Ближайшие две недели, уверяют эксперты, будут критически важными в борьбе с пандемией.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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