Трамп обвинил Байдена во лжи и коррупции

Это произошло на фоне скандала с сыном демократа

Политическое противостояние Дональда Трампа и Джо Байдена в рамках предвыборной кампании в США становится всё более напряжённым. Газета "Нью-Йорк Пост" с подачи республиканцев опубликовала новую порцию компромата на бывшего вице-президента. Это электронная переписка его сына Хантера с представителем украинской энергетической компании "Бурисма" Вадимом Пожарским.

Из писем следует, что Байден-младший использовал отца для лоббирования интересов корпорации. В том числе, организовал его встречу с Пожарским. Эта информация опровергает заявления Байдена-старшего о том, что он не имел никакого отношения к работе сына, передает "ТВ Центр".

На публикацию уже отреагировал Трамп. Он обвинил соперника во лжи и коррумпированности.

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