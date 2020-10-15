В Крыму начали бурить скважины для решения проблемы с пресной водой

Сейчас в городах и поселках действует режим жесткой экономии

В Крыму началось бурение скважин для использования подземных вод. Всего запланировано создать 20 таких водозаборов. Это поможет быстро решить возникшую проблему с дефицитом пресной воды на полуострове.

Долото медленно вгрызается в сухую спрессованную породу. Метр за метром приближаясь к новому водоносному слою земли. В районе села Песчаное погрузиться придется на 230 метров. Работа идет рядом со старым водозабором.

25 лет – средний срок службы скважины. Это один из таких объектов. Горизонт забора воды – примерно 100 метров. Источник себя уже исчерпал, поэтому рядом бурят новую скважину. Горизонт будет уже в два раза глубже, а дебит составит приблизительно 500 кубометров в сутки. Хватит на небольшой поселок.

Чтобы обеспечить населенные пункты водой, по распоряжению руководства республики в Крыму бурят скважины. Всего запланировано обустройство порядка 20 новых водозаборов. Часть воды будет направлена для обеспечения столицы Крыма.

"На сегодняшний день из Межгорненского водозабора мы получаем 55 тысяч кубических метров воды. Если мы с учетом тех прогнозных показателей получим еще 30 тысяч кубических гарантировано – то это будет порядка 85-90 тысяч кубических метров воды в сутки, которые гарантированно будут поступать по сетям водоснабжения в Симферополь и Симферопольский район", - сообщил заместитель министра ЖКХ республики Исмет Аблаев.

Скважины – решение экстренное и временное. Еще одна задача - заменить до 70% изношенной водопроводной сети полуострова. Капитальный ремонт рассчитан на пять лет и поможет сэкономить воду.

Пока экономия достигается за счет жесткого графика. Симферопольский, Белогорский и Бахчисарайский район получают воду по несколько часов утром и вечером. Пожилым и маломобильным гражданам помогают волонтеры – развозят по домам и поднимают на этажи питьевую воду.

Режим повышенной готовности ввели и в Севастополе. Запасов Чернореченского водохранилища (это основной источник водоснабжения города) хватит на 80 дней. Быстро и кардинально изменить ситуацию смогут только проливные дожди и снежная зима. Но уже в ближайшем будущем основным источником водоснабжения региона должна стать опреснительная установка. Ее планируют установить на западе Крыма недалеко от поселка Николаевка.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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