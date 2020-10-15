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В Москве прошел благотворительный фестиваль "Белая трость"

12:14
  • четверг
  • 15 октября 2020

День белой трости отмечается в четверг, 15 октября

15 октября во всем мире отмечается День белой трости - символа незрячих или плохо видящих. Эта дата напоминает о том, что таким людям нужна наша помощь и поддержка. 

Накануне в Москве прошел уже традиционный благотворительный фестиваль, который так и называется: "Белая трость".  Уникальная возможность для талантливых детей с нарушением зрения выступить на одной сцене с известными артистами. В этом году фестиваль принял театр "Русская песня".

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Фестиваль "Белая трость"
Фестиваль "Белая трость"
Фестиваль "Белая трость"
Фестиваль "Белая трость"
Фестиваль "Белая трость"
Фестиваль "Белая трость"
Фестиваль "Белая трость"
Фестиваль "Белая трость"
Фестиваль "Белая трость"
Фестиваль "Белая трость"
Фестиваль "Белая трость"
Фестиваль "Белая трость"
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