В Москве прошел благотворительный фестиваль "Белая трость"

День белой трости отмечается в четверг, 15 октября

15 октября во всем мире отмечается День белой трости - символа незрячих или плохо видящих. Эта дата напоминает о том, что таким людям нужна наша помощь и поддержка.

Накануне в Москве прошел уже традиционный благотворительный фестиваль, который так и называется: "Белая трость". Уникальная возможность для талантливых детей с нарушением зрения выступить на одной сцене с известными артистами. В этом году фестиваль принял театр "Русская песня".

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