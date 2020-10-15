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Отряды спецназа окружили резиденцию президента Киргизии

10:27
  • четверг
  • 15 октября 2020

Поодаль собрались митингующие, требующие отставки Жээнбекова

Автобусы и военные грузовики с сотрудниками милиции и военнослужащими подтянулись к государственной резиденции "Ала-Арча" на южной окраине Бишкека. Там находится президент республики Сооронбай Жээнбеков. Военнослужащие, по словам очевидцев, пока не покидают автомашин.
Военные взяли под контроль ситуацию в Бишкеке

Тем временем неподалеку от госрезиденции, возле гостиницы "Иссык- Куль", собрались около тысячи сторонников премьер-министра Садыра Жапарова. Они требуют отставки президента.

Днем ранее парламент избрал Жапарова премьер-министром страны, позже президент подписал указ о его назначении. Жээнбеков утверждает, что согласен уйти с должности – но только после того, как республика войдет в правовое русло и проведет парламентские выборы. Новый премьер, в свою очередь, пообещал добиваться отставки главы государства, передает ТАСС.

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