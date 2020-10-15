Терапевт научила правильно измерять температуру

Врач назвала нецелесообразным применение ртутных градусников в быту

Высокая температура – частый спутник простуды, коронавируса и других сезонных заболеваний. Однако определить ее не всегда удается. Врач Ольга Кошубина рассказала, как правильно измерять температуру.

Терапевт отметила, что на сегодняшний день самым удобным для домашнего использования является электронный градусник. Не уступают ему в точности стеклянный и ртутный термометры, но последний из них - далеко не самый безопасный вариант.

"Я бы рекомендовала сразу исключить вариант покупки ртутного градусника. Никакая точность не оправдывает его опасности. Есть безртутные градусники. Они практически такие же точные, выглядят точно так же, тоже стеклянные. Их недостаток в том, что они, как и ртутные, очень медленно измеряют температуру, нужно подождать некоторые время, минут 5, никогда непонятно, измерил он уже температуру или нет", - отметила Кошубина.

Она добавила, что и электронный градусник не заканчивает измерение сразу после характерного звукового сигнала – нудно подождать еще 1-2 минуты, и только потом проверять результат. Врач подчеркнула, что об этом пишут в инструкциях к прибору, но люди часто пренебрегают этим правилом, передает Радио Sputnuk.

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