Тело изнасилованной школьницы нашли в канализации в Домодедово

Подозреваемый задержан

В канализационном люке в подмосковном Домодедово обнаружили тело 15-летней девочки, которая пропала 10 октября.

Старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий сообщила, что по подозрению в убийстве и изнасиловании девочки задержан 20-летний житель Ульяновской области.

По версии следствия, подозреваемый общался с девочкой на лавочке в сквере. Между ними возникла ссора. Парень изнасиловал школьницу и задушил ее, а труп сбросил в канализационный люк. Позднее он признался в убийстве и показал, где спрятал тело.

В скором времени ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"