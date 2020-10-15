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Тело изнасилованной школьницы нашли в канализации в Домодедово

10:16
  • четверг
  • 15 октября 2020

Подозреваемый задержан

В канализационном люке в подмосковном Домодедово обнаружили тело 15-летней девочки, которая пропала 10 октября. 
Задержан спутник пропавшей в Крыму студентки

Старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий сообщила, что по подозрению в убийстве и изнасиловании девочки задержан 20-летний житель Ульяновской области. 

По версии следствия, подозреваемый общался с девочкой на лавочке в сквере. Между ними возникла ссора. Парень изнасиловал школьницу и задушил ее, а труп сбросил в канализационный люк. Позднее он признался в убийстве и показал, где спрятал тело.  

В скором времени ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА Новости

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