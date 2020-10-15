Названы самые распространенные болезни из-за немытых рук

15 октября отмечается Всемирный день мытья рук

Специалисты рассказали, что нерегулярное мытье рук может привести к стоматиту, ротавирусу, кори, дизентерии, чесотке, сальмонеллезу и другим болезням.

Эпидемиолог Ольга Ненастина сказала, что мыть руки необходимо после возвращения с улицы, после использования туалета, после ухода за больным человеком, после контакта с мусором и грязными поверхностями, до и после еды и приготовления пищи, а также перед тем, как коснуться глаз, носа и рта.

"Если принимаете какие-либо лекарства сами - то перед приемом препаратов. Также необходимо мыть руки после контакта и ухода за домашними животными", - цитирует Ненастину РИА Новости.

Инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина сказала, что руки надо мыть не менее 1,5 минут, совершая круговые и растирающие движения.

"Наши руки - это самый большой источник заражения любой инфекцией, не только коронавирусом, а вообще", - отметила инфекционист.

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