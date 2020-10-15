Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Серёжи Станкевича

Мальчику нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Серёжи Станкевича. У четырёхлетнего мальчика тяжёлый и очень редкий врождённый порок сердца.

Страшный диагноз поставили, когда ему был всего месяц. С тех пор родители всё тратят только на то, чтобы спасти жизнь сына. Медицинская услуга стоит почти два миллиона рублей. У родителей Серёжи таких денег нет.

Слова благодарности от родителей Сережи: "Уважаемые благотворители и телезрители канала ТВЦ! Добрые, отзывчивые сердца! Огромное спасибо за Вашу помощь и поддержку, за веру, надежду, а главное – за спасение нашего сына! Мир не без добрых людей – мы на личном опыте убедились в правоте этих простых, но таких обнадеживающих слов. Благодаря всем Вам в нашей семье живет огромное счастье в лице нашего Сережки! Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, радости и успехов! Пусть Вам всегда сопутствует удача и везение, а на Вашем жизненном пути чаще встречаются такие же добрые и неравнодушные люди, как Вы. Низкий поклон от всей нашей семьи и еще раз огромное спасибо! С уважением, семья Станкевич".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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