ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Серёжи Станкевича

10:43
  • четверг
  • 15 октября 2020

Мальчику нужна срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Серёжи Станкевича. У четырёхлетнего мальчика тяжёлый и очень редкий врождённый порок сердца.

Страшный диагноз поставили, когда ему был всего месяц. С тех пор родители всё тратят только на то, чтобы спасти жизнь сына. Медицинская услуга стоит почти два миллиона рублей. У родителей Серёжи таких денег нет.

Слова благодарности от родителей Сережи: "Уважаемые благотворители и телезрители канала ТВЦ! Добрые, отзывчивые сердца! Огромное спасибо за Вашу помощь и поддержку, за веру, надежду, а главное – за спасение нашего сына! Мир не без добрых людей – мы на личном опыте убедились в правоте этих простых, но таких обнадеживающих слов. Благодаря всем Вам в нашей семье живет огромное счастье в лице нашего Сережки! Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, радости и успехов! Пусть Вам всегда сопутствует удача и везение, а на Вашем жизненном пути чаще встречаются такие же добрые и неравнодушные люди, как Вы. Низкий поклон от всей нашей семьи и еще раз огромное спасибо! С уважением, семья Станкевич".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Серёжа Станкевич
Серёжа Станкевич
Серёжа Станкевич
Серёжа Станкевич
Серёжа Станкевич
Серёжа Станкевич
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.