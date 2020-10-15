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YouTube собрался бороться с фейками о вакцинации от коронавируса

10:51
  • четверг
  • 15 октября 2020

На платформе останется только достоверная информация

Руководство видеохостинга YouTube заявило о намерении удалять ролики, в которых содержится недостоверная информация о вакцинации от коронавирусной инфекции.

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"Возможно, вакцина против COVID-19 уже близко, поэтому мы следим за проведением правильной политики по удалению недостоверной информации, которая имеет отношение к вакцине против COVID-19", – сообщил официальный представитель YouTube.

Он добавил, что любой контент, содержащий утверждения о вакцинации против COVID-19, которые противоречат экспертному заключению местных органов здравоохранения или ВОЗ, будет удаляться с видеохостинга, передает Guardian.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. На сегодняшний день более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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