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В России за сутки заразились CОVID-19 13 754 человек

10:51
  • четверг
  • 15 октября 2020

Зафиксировано максимальное число летальных исходов из-за коронавируса

Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки выросло на 13 754. Это меньше, чем днем ранее – тогда был зафиксирован 14 231 случай заражения . Общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии составило 1 354 163.
Коронавирус способен "убивать" мозг

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлено 3942 новых случаев COVID-19. В Московской области прибавилось 439 пациента, в Ростовской и Нижегородской областях – по 281. В относительном выражении суточный рост числа инфицированных в России снизился до 1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса достигло суточного максимума со времени начала пандемии. По данным оперштаба, за последние 24 часа в стране скончались 286 пациентов с COVID-19.  

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