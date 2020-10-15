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Озвучен самый надежный метод выявления COVID-19

11:07
  • четверг
  • 15 октября 2020

Самостоятельно поставить диагноз невозможно

Эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал самый надежный метод выявления коронавирусной инфекции. По его словам, точнее всего результат дает ПЦР-тест, передает РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

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"Значительное количество ложноположительных результатов, к сожалению, бывает. Поэтому по-настоящему увидеть можно только прямым методом, а прямой метод — это метод ПЦР", - рассказал специалист.

Он отметил, что экспресс-тесты также способны определять COVID-19, однако их результаты не всегда точны, поскольку в некоторых случаях они не способны обнаружить наличие иммуноглобулина М, указывающего на инфекцию.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 38,4 миллионов человек, 1,09 миллион из них скончались. В России выявлено 1,34 миллиона заболевших, более 23 тысяч пациентов скончались.

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