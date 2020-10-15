Власти Франции на месяц отменили ночную жизнь из-за COVID-19

Несколько французских городов ввели комендантский час

С 17 октября сразу девять городов Франции введут комендантский час в связи с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

"Мы решили ввести комендантский час в столичном регионе и ряде других крупных городов", - заявил французский лидер. Он отметил, что ограничения будут действовать с 21 до 6 часов по местному времени. Такой режим продлится минимум четыре недели.

Макрон рассказал, что в зонах действия комендантского часа с 21:00 будут закрыты все рестораны и театры. Режим распространяется на Лилль, Мерсель, Гренобль, Лион, Руан, Тулузу, Сент-Этьен, Монпелье.

"За нарушение комендантского часа будет веден штраф в размере €135. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в €1,5 тыс., мне кажется, что это окажет должное влияние", - отметил президент.

Общественный транспорт продолжит работать в привычном режиме, однако для проезда на нем необходимо будет получить специальное разрешение. Макрон отметил, что ради безопасности всем придется пойти на жертвы. Он призвал граждан к ответственному поведению в период пандемии, передает ТАСС.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 38,4 миллионов человек, 1,09 миллион из них скончались. В России выявлено 1,34 миллиона заболевших, более 23 тысяч пациентов скончались.

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