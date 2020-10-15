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Президент Киргизии подал в отставку

11:11
  • четверг
  • 15 октября 2020

Жээнбеков написал заявление о сложении полномочий

Президент Киргизии подал в отставку. Сооронбай Жээнбеков подписалписал заявление о сложении полномочий, сообщили в пресс-службе главы государства.
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Жээнбеков опубликовал обращение к гражданам Киргизии, передает РИА Новости.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", - заявил теперь уже бывший президент.

Ранее сообщалось, что президентскую резиденцию в Бишкеке оцепил спецназ. Неподалеку собрались на митинг сторонники нового премьера Жапарова, которые требовали отставки Жээнбекова.

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