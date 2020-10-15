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Пресняков показал фото с сыном и беременной Подольской

11:45
  • четверг
  • 15 октября 2020

Пара ждет второго ребенка

Певец Владимир Пресняков опубликовал в Instagram фото с беременной супругой Натальей Подольской и их общим сыном Артемом. Для артиста ребенок будет третьим, тогда как исполнительница станет мамой во второй раз.
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Пресняков и Подольская вместе уже 15 лет, 10 из которых состоят в браке. У пары есть пятилетний сын Артемий, а недавно поклонники артистов узнали, что в скором времени в семье вновь ожидается прибавление.

В комментариях к снимку пользователи отметили, что Подольская и Пресняков являются очень гармоничной парой. "Вы созданы друг для друга, счастья вам и гармонии", "Классная семейка", "Красивая семья", - похвалили их поклонники.

Ранее Владимир Пресняков рассказал, насколько тяжело ему далось расставание с Кристиной Орбакайте.

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