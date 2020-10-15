Актриса Ольга Тумайкина лишилась драгоценностей на 780 тысяч

Она назвала подозреваемую в краже

Актриса Ольга Тумайкина обратилась в полицию по поводу пропажи драгоценностей. По словам артистки, преступление совершила ее домработница из Украины.

Как пишет mk.ru, прошлым летом Тумайкина наняла домработницу, которая приехала в Россию из Украины. Девушка убиралась в доме актрисы в Новой Москве.

В какой-то момент Тумайкина заметила, что у нее стали пропадать украшения и подарки. Звезда решила, что она просто забыла, куда их положила.

Несколько дней назад домработница уехала на Украину и перестала отвечать на звонки. Ольга Тумайкина сообщила в полицию об исчезновении серег, колец, наручных часов и других ценных вещей на общую сумму 780 тысяч рублей.

Тумайкина снялась в сериалах "Ментовские войны 2", "В созвездии Стрельца", "Журов" и т.д.

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