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Зеленский раскрыл вторую тему общенационального опроса

11:28
  • четверг
  • 15 октября 2020

Украинцы ответят на вопрос во время выборов 25 октября

Владимир Зеленский раскрыл вторую тему, котрая будет вынесена на обсуждение во время общенационального опроса. Как сообщил президент Украины в видеообращении в своем телеграмм-канале, он касается создания свободной экономической зоны в Донбассе.
Зеленский проболтался о темах анонсированного общенационального опроса

"Сегодня вопрос номер два - поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны", - сказал Зеленский. Он утверждает, что проблема будет решена в зависимости от ответов украинцев. "Будет так, как решишь ты", - заявил украинский лидер.

О проведении общенационального опроса Зеленский объявил 13 октября. На пять вопросов украинцы должны будут ответить 25 октября, в день, когда в стране пройдут местные выборы. Президент Украины пообещал ежедневно озвучивать по одному вопросу, которые войдут в итоговый список. Первый вопрос, который Зеленский задал накануне, был о возможности пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.

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