Зеленский раскрыл вторую тему общенационального опроса

Украинцы ответят на вопрос во время выборов 25 октября

Владимир Зеленский раскрыл вторую тему, котрая будет вынесена на обсуждение во время общенационального опроса. Как сообщил президент Украины в видеообращении в своем телеграмм-канале, он касается создания свободной экономической зоны в Донбассе.

"Сегодня вопрос номер два - поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны", - сказал Зеленский. Он утверждает, что проблема будет решена в зависимости от ответов украинцев. "Будет так, как решишь ты", - заявил украинский лидер.

О проведении общенационального опроса Зеленский объявил 13 октября. На пять вопросов украинцы должны будут ответить 25 октября, в день, когда в стране пройдут местные выборы. Президент Украины пообещал ежедневно озвучивать по одному вопросу, которые войдут в итоговый список. Первый вопрос, который Зеленский задал накануне, был о возможности пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.

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