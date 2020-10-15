Полиция устроила обыск в офисе главы Минздрава Франции

Расследуются действия властей в период пандемии

Обыски в офисе и квартире министра здравоохранения Франции Оливье Верана провела полиция. Следственные действия проходили также на рабочем месте и дома у директора Главного управления здравоохранения страны Жерома Саломона, сообщил французский телеканал BFM.

Как стало известно, обыски прошли также у бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа, бывшего официального представителя правительства Сибет Ндиай и нескольких других министров.

Телеканалу BFM ранее пришлось отменить получасовой эфир с Саломоном. Причины объяснять власти не стали. Известно, что идет расследование действий официальных лиц в период пандемии COVID-19.

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