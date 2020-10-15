Тодоренко призналась, на сколько похудела на "Ледниковом периоде"

Телеведущая много тренируется ради шоу

Регина Тодоренко призналась, что во время участия в "Ледниковом периоде" смогла сильно похудеть. Телеведущая поделилась снимком, где запечатлена сидящей на плече фигуриста Романа Костомарова.

Тодоренко рассказала, что на фотографии она весит 59 килограммов, но сейчас ее вес снизился до 54,5 килограмма. Девушка добавила, что для одиночного женского катания вес спортсменки не должен превышать 50 килограммов, а рост — 150 сантиметров.

Поклонники похвалили телеведущую и попросили у нее "рецепт уверенности". "Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами! Не знаете где можно прокачать уверенность, повысить самооценку?", "Вы и так очень стройная и красивая!!!", "Вы отлично выглядите в любом весе. Главное, чтобы вам было комфортно", - написали в комментариях.

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