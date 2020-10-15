ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ночные заведения в Москве введут систему чек-ин для посетителей

12:14
  • четверг
  • 15 октября 2020

Это необходимо в условиях распространения COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте сообщил, что с 19 октября работников и посетителей дискотек, ночных клубов и подобных развлекательных заведений, которые открыты с 0:00 до 06:00, обяжут регистрировать номера телефонов. Заходя в заведение, люди будут сканировать QR-код или отправлять СМС на специальный номер 7377.  
Коронавирус способен "убивать" мозг

"Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19", - заявил Собянин. 

Столичный мэр напомнил, что весной развлекательная индустрия стала одной из первых жертв ограничений из-за COVID-19. Дискотеки, ночные клубы и бары закрыли, поскольку соблюдать социальную дистанцию в них практически невозможно. 

По словам Собянина, нынешняя ситуация с коронавирусом дает основания для таких же жестких мер. 

"Тем не менее, мы не хотели бы идти на этот шаг. В конце концов, эта индустрия - тоже часть экономики города. В ней и смежных отраслях работают тысячи людей", - приводятся слова мэра на его сайте

За последние сутки 13 754 человек заразились коронавирусом в России. В Москве выявили 3942 новых случая заболевания. За последние 24 часа в стране скончались 286 пациентов с COVID-19.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ночной клуб
Ночной клуб
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.