Ночные заведения в Москве введут систему чек-ин для посетителей

Это необходимо в условиях распространения COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте сообщил, что с 19 октября работников и посетителей дискотек, ночных клубов и подобных развлекательных заведений, которые открыты с 0:00 до 06:00, обяжут регистрировать номера телефонов. Заходя в заведение, люди будут сканировать QR-код или отправлять СМС на специальный номер 7377.

"Разумеется, сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса. Однако в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19", - заявил Собянин.

Столичный мэр напомнил, что весной развлекательная индустрия стала одной из первых жертв ограничений из-за COVID-19. Дискотеки, ночные клубы и бары закрыли, поскольку соблюдать социальную дистанцию в них практически невозможно.

По словам Собянина, нынешняя ситуация с коронавирусом дает основания для таких же жестких мер.

"Тем не менее, мы не хотели бы идти на этот шаг. В конце концов, эта индустрия - тоже часть экономики города. В ней и смежных отраслях работают тысячи людей", - приводятся слова мэра на его сайте.

За последние сутки 13 754 человек заразились коронавирусом в России. В Москве выявили 3942 новых случая заболевания. За последние 24 часа в стране скончались 286 пациентов с COVID-19.

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