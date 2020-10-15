Костенко раззадорила поклонников снимком "с животом"

В начале этого года модель родила дочь

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко показала подписчикам фотографию с округлившимся животом. 26-летняя модель родила вторую дочь Еву в феврале этого года, а потому намёк на очередную беременность поразил поклонников.

"Страшно снова потерять форму", - подписана снимок мать двоих дочерей.

Однако вскоре подписчики модели выяснили, что фотография архивная. "Это старая фотка. Она выкладывала в профиле фото с животом полуголым, это было 25 сентября, там нет живота", "Ох… я уже подумала вы опять беременны", - написали в комментариях поклонники Костенко.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов в браке с 2018 года. У пары родилось двое дочерей: Милана и Ева.

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