Евросоюз ввел санкции против России из-за Навального

В черном списке шестеро россиян и НИИ

Шестеро россиян и научный институт попали в черный список Евросоюза. ЕС ввел санкции в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным. Россиянам запрещен въезд в европейские страны, передает РИА Новости.

"Персональные ограничительные меры введены в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина", - говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза.

По мнению еврочиновников, к инциденту с Навальным также причастны заместители министра обороны России Алексей Криворучко и Павел Попов и полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Отмечается, что введенные ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

В санкционный список также включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий, с которым предпринимателям из ЕС запрещено поддерживать какие-либо контакты.

20 августа блогеру Алексею Навальному стало плохо в самолете. Его госпитализировали в Омске, врачи выявили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Навального перевезли в берлинскую клинику, после чего власти Германии заявили об отравлении блогера "Новичком".

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