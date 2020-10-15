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Попова заявила, что за старшим поколением "не доследили"

13:04
  • четверг
  • 15 октября 2020

Все больше пожилых людей заболевают COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не вышло "уследить за старшим поколением" - на сегодняшний день самыми тяжелыми пациентами с коронавирусной инфекцией в стране являются люди в возрасте от 65 лет и старше.

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Руководитель ведомства объяснила, что с приходом осени пожилые люди вернулись с дач в города, где встретились с вирусом. По словам Поповой, в последнее время резко возрос удельный вес заболеваемости среди пожилых, передает РИА Новости.

"Сегодня самые тяжелые койки и самые тяжелые пациенты старше 65 лет с коморбидными состояниями, сопутствующими заболеваниями, а в этом возрасте это, к сожалению, бывает очень часто", - отметила глава Роспотребнадзора.

При этом она добавила, что коронавирусная инфекция в России не стала опаснее или злее, ситуация до сих пор находится под контролем.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

В столичных школах с 5 октября начались двухнедельные осенние каникулы. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для пожилых людей и школьников временно заблокирован льготный проезд в общественном транспорте. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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