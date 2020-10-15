Россия обеспокоена политической ситуацией в Киргизии

Состоялись переговоры между министром иностранных дел России и главой МИД Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг подал в отставку. Полномочия главы государства автоматически перешли к председателю парламента. С самого утра в центре Бишкека проходит митинг оппозиции. Демонстранты требуют распустить законодательное собрание и передать власть не спикеру, а премьер-министру.

Новость об уходе президента Киргизии собравшаяся на площади толпа встретила радостными выкриками. В районе полудня по московскому времени пресс-служба главы республики распространила заявление Соронбая Жээнбекова: он не держится за власть, агрессия на площадях не утихает, требования его отставки продолжаются, а в целом текущая ситуация близка к двустороннему конфликту.

"Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку. Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь в Бишкек. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", - заявил Сооронбай Жээнбеков.

Особым сюрпризом уход с поста главы республики не стал. Неожиданным оказалось только время. Ранее та же пресс-служба Жээнбекова анонсировала его отставку только после парламентских выборов, из-за результатов которых в стране и вспыхнули протесты. Изначально президент, который признал, что голосование прошло неидеально, и согласился с отменой его результатов, намеревался уйти только после того, как вернет Киргизию в правовое поле. Сейчас страной управляет, скорее, голос улиц. Какие-то люди сами назначают себя на высокие посты, захватывают государственные здания, вплоть до генеральной прокуратуры. Премьер-министр Садыр Жапаров в своем кресле официально всего сутки. Только вчера его назначение на этот пост одобрил парламент, а президент подписал соответствующий указ, как он сразу выдвинул ультиматум: глава республики должен подать в отставку до конца среды.

Однако чего именно хочет толпа на улице в Киргизии, понять непросто, учитывая традиционную для политической жизни республики борьбу кланов. Каждые несколько лет здесь силовым методом сменяются элиты. Если действовать в рамках Конституции, то вопрос отставки президента парламент должен рассмотреть 16 октября. И вплоть до новых выборов главы республики исполняющим его обязанности становится спикер. Им на данный момент является Канат Исаев. Однако протестующих его персона тоже не устраивает.

В четверг глава российского МИД поговорил по телефону с назначенным накануне министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакабаевым. Стороны выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества.

"С.В.Лавров также высказал обеспокоенность развитием внутриполитической ситуации в республике и подчеркнул готовность российской стороны к продолжению содействия легитимным органам власти Киргизии в интересах её скорейшей стабилизации и возвращения в конституционное русло", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

Однако пока ситуация в республике остается крайне нестабильной. В Киргизии нет единой силы, которая бы взяла на себя не только власть, но и ответственность за все происходящее в стране. Так лихо, менее чем за две недели совершившие переворот в политической системе, оппозиционеры пока сами между собой не могут толком договориться. То, как разделили портфели, опять устраивает далеко не всех.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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