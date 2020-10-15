Собянин: Объем онкопомощи в Москве возрос даже в условиях пандемии

Повышается эффективность диагностики и лечения

О масштабной программе модернизации онкологической службы столицы рассказал Сергей Собянин. В Москве создано 6 современных лабораторий для исследования опухолевых тканей.

Мэр осмотрел одну из них - в старейшей профильной больнице города. Она оснащена новейшим оборудованием. Это позволило значительно увеличить мощности медучреждения. А также повысить эффективность диагностики и лечения. Пациенты же теперь могут получать всю специализированную помощь в рамках одной клиники, сообщает "ТВ Центр".

"Московское здравоохранение, несмотря на проблемы, связанные с пандемией, весь этот период времени не снизило объемы плановой помощи. И одно из самых важнейших направлений - это онкологическая помощь. Мы за этот период не только не снизили - увеличили объемы онкологической помощи. В частности, химиотерапии, лучевой терапии", - сказал Собянин.

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