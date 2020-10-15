Кабмин выделяет 1,2 млрд рублей на завершение строительства домов в Приморье

Об этом заявил премьер-министр

1 миллиард 200 миллионов рублей получит Приморский край. Деньги пойдут на завершение строительства многоквартирных домов. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Средства направят в течение месяца. Это позволить обеспечить жильем тех, кто уже за него заплатил, но квартиры так и не дождался. По словам премьера, при поддержке государства уже около 800 семей отметили новоселье, передает "ТВ Центр".

Отдельно остановились на теме строительства школ в регионах. На это правительство направляет дополнительные 12 миллиардов рублей.

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