Поломка системы подачи кислорода на МКС не угрожает жизни экипажа

Поломку устранят в ближайшее время

На МКС в течение дня полностью восстановят систему подачи кислорода, которая вышла из строя в российском сегменте. Предстоит отремонтировать и повреждение, через которое происходит утечка воздуха, передает "ТВ Центр".

Предполагаемое место поломки уже обнаружено. Дополнительное оборудование и герметик, необходимые для устранения неполадки, на станцию доставили новые участники экспедиции. Угрозы для жизни экипажа сейчас нет.

На борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.

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