Борьба с COVID-19: в ночных заведениях Москвы введут систему чек-инов

Новый формат вводят с понедельника

В Москве вводятся новые ограничения из-за ситуации с COVID-19. Уже с понедельника в ночные развлекательные заведения можно будет попасть только после регистрации номеров телефонов. Коснётся это всех: и сотрудников, и посетителей баров и клубов. Как любители веселиться до утра отреагируют на эти меры, узнаем через 4 дня. Впрочем, варианты можно предположить и сейчас. Те правила, которые уже действуют, не всегда встречаются адекватно.

Соблюдать социальную дистанцию в баре или танцевать всю ночь в клубе в маске практически невозможно. Именно поэтому все увеселительные заведения весной временно повесили на дверь замки. Сейчас идти на такой жёсткий шаг власти не хотят - ночная индустрия тоже часть экономики города, в которой задействованы тысячи людей. После долгих консультаций решили провести эксперимент:

"С 19 октября 2020 г. доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377".

Новый формат неспроста вводят с понедельника - большинство развлекательных заведений работают по своему графику, к примеру, с пятницы по воскресенье. А значит, у предпринимателей будет время подготовиться.

"Ничего сложного в самой системе нет. Человек регистрируется на портале - предприниматель, скажем так, и владелец того или иного заведения получает уникальный QR-код. Соответственно, в дальнейшем система фиксирует, что тот или иной посетитель находился в то или иное время в конкретном заведении", - рассказал руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Закрывать для посещения театры пока тоже не планируют. Спектакли идут строго при выполнении всех санитарных требований. Главное из них - на протяжении всего действия зрители обязаны сидеть в масках.

Накануне посетители театра на Таганке больше часа уговаривали одну из зрительниц надеть защитное средство. Маска у неё была - висела на подбородке - и по логике посетительницы этого достаточно. Уговаривали все - зрители, режиссер спектакля, специально поднявшийся на сцену, директор театра, вышедшая в зал.

"Существуют правила посещения общественных мест и в том числе театров. Я не имею права как руководитель рисковать здоровьем остальных зрителей и целого большого коллектива, который выходит на этот спектакль. Как вы понимаете - артисты работают без масок", - отметила художественный руководитель театра на Таганке Ирина Апексимова.

Переговоры затянулись - спектакль задержали на час. Сотрудники полиции и Росгвардии с излишне принципиальной женщиной уже не церемонились.

Правила, которые уже должен был усвоить каждый, некоторых продолжают удивлять. Носить маску нужно полностью закрыв рот и нос - в противном случае в ней нет никакого смысла. Причём касается это не только простых граждан, но и тех, кто работает в сфере обслуживания. Впрочем, некоторым гражданам сейчас из дома лучше не выходить. Продукты питания или лекарства москвичам категории 65+ принесут соцработники. На горячую линию уже поступило свыше 37 тысяч заявок на почти 40 тысяч социальных услуг.

"На данный момент мы делаем всё возможное, чтобы поддержать людей, находящихся в группе риска. К каждому звонку и обращению наши сотрудники подходят индивидуально. Специалисты стараются сделать всё, что в их силах для того, чтобы самоизоляция у горожан проходила максимально комфортно", - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Впрочем, не все просьбы выполнимы. Одна москвичка попросила найти ей специалиста с видеокамерой, который сможет для конкурса снять видеоролик с домашним питомцем. Женщине отказали, ведь контакт между сотрудниками службы и горожанами должен быть минимальным.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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