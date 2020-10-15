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На Большом Каменном мосту начали укладывать асфальт

15:07
  • четверг
  • 15 октября 2020

На объекте продолжается масштабная реконструкция

Строители начали обновлять асфальт и обустраивать тротуары на Большом Каменном мосту. Дорожное полотно укладывают специальным - горячим - способом, чтобы оно выдержало любые нагрузки.

Также готовят к монтажу 20 опор освещения и возвращают на законные места после реставрации гранитные плиты. Затем облагородят и пешеходную зону, а также проведут гидроизоляцию, передает "ТВ Центр".

Вообще, в ходе масштабной реконструкции один из старейших мостов столицы фактически пересоберут заново.

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Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
Капремонт Большого Каменного моста
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