На Большом Каменном мосту начали укладывать асфальт

На объекте продолжается масштабная реконструкция

Строители начали обновлять асфальт и обустраивать тротуары на Большом Каменном мосту. Дорожное полотно укладывают специальным - горячим - способом, чтобы оно выдержало любые нагрузки.

Также готовят к монтажу 20 опор освещения и возвращают на законные места после реставрации гранитные плиты. Затем облагородят и пешеходную зону, а также проведут гидроизоляцию, передает "ТВ Центр".

Вообще, в ходе масштабной реконструкции один из старейших мостов столицы фактически пересоберут заново.

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