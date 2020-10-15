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ФСБ предотвратила теракты в Волгограде

13:06
  • четверг
  • 15 октября 2020

Деятельность боевиков координировали с территории Сирии

Двое членов ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", запрещенной в России, нейтрализованы в Волгограде. Боевики планировали теракты в городе.
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"Объектами устремлений (для совершения теракта) выступали здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ФСБ подчеркнули, что деятельность террористов координировалась с территории Сирии. Главарь ячейки и его сообщник пытались извлечь заготовленные для теракта предметы из заранее оборудованного в Волгограде тайника. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и были уничтожены.

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