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В центре Москвы ликвидировали подпольную ювелирную мастерскую

15:10
  • четверг
  • 15 октября 2020

Восемь человек задержаны

В самом центре Москвы полицейские ликвидировали подпольную ювелирную мастерскую. Там подделывали украшения известного зарубежного бренда, передает "ТВ Центр".

Злоумышленники организовали целое производство - изъяты станки, специнструменты, клейма. Свою продукцию они реализовывали через интернет-магазин, но купить драгоценности можно было и в салоне на Сущевском валу.

Задержаны 8 человек. Им предъявлено обвинение по статье "Незаконное использование товарного знака". Сейчас следователи подсчитывают ущерб, причиненный правообладателю.

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