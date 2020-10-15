Подозреваемого в смертельном ДТП поймали по камерам в метро

Мужчина скрылся с места аварии

В метро благодаря системе распознавания лиц полицейским удалось задержать подозреваемого в смертельном ДТП. Умная камера опознала 29-летнего Марата Нурмамедова, когда тот входил на станцию "Некрасовка" - маска у него была сдвинута на подбородок.

Предполагается, что некоторое время назад молодой человек спровоцировал аварию, в которой погиб человек. Но вместо помощи он попросту сбежал. Теперь лихачу грозит серьезный тюремный срок, передает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"