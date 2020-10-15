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Развеяны главные мифы о раке груди

13:52
  • четверг
  • 15 октября 2020

Это важно знать не только женщинам

Хирург-онколог Владимир Карасев развеял главные заблуждения относительно рака груди - самого распространенного вида онкологии среди женщин. 
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По словам Карасева, рак молочной железы нельзя считать исключительно женским заболеванием. У мужчин он тоже встречается, причем из-за строения их желез болезнь протекает крайне быстро: человек едва успевает обнаружить опухоль, как она уже достигает третьей стадии. 

Также ошибочно думать, будто рак груди обычно встречается у женщин среднего и пенсионного возраста. Сейчас эта болезнь "молодеет", поскольку современная медицина позволяет выявлять ее на ранних этапах и поскольку молодые девушки стали чаще испытывать стресс. А стресс, как известно, увеличивает риск развития опухоли. 

Еще одним расхожим мнением является утверждение о том, что тугое нижнее белье и силиконовые импланты могут вызывать рак. "При постановке импланта идет сдавление тканей молочной железы, нарушается микроциркуляция, происходит атрофия тканей - клетки успокаиваются, не так активно делятся. То есть у тех пациенток, у которых была сделана пластическая операция, у них снижается риск развития рака груди", - рассказал Владимир Карасев Омскому областному телевидению, передает РИА Новости.  

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