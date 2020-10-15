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Путин поручил проверить качество питания школьников

13:41
  • четверг
  • 15 октября 2020

Контролем займется Роспотребнадзор

Роспотребнадзор и полпреды президента России в федеральных округах проверят качество питания школьников. Владимир Путин ожидает детального доклада по этому вопросу в ноябре.
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"Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, проводить внеплановые проверки существующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов", - говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля.

Дело одной проверкой не ограничится. Доклад Роспотребнадзора должен быть представлен главе государства до 15 ноября. До 30-го числа того же месяца отчитаются полномочные представители президента, которым поручено вести мониторинг ситуации. Докладывать Путину о положении дел будут ежеквартально.

Как сказано в документе, особое внимание надо обратить на качество продуктов. Также поручено следить за тем, чтобы сохранялись объемы финансирования, предусмотренные на эти цели в бюджетах субъектов федерации.

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