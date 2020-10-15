В Минздраве опровергли сообщения о реформе ОМС

Министр заверил, что об этом речи не идет

Михаил Мурашко заверил россиян, что никакой реформы ОМС в стране не проводится. "Никакой реформы ОМС нету, это какое-то, что называется, преувеличенное поле информационное раздутое", - подчеркнул глава Минздрава.

Мурашко уточнил, что в настоящее время ведомство работает над двумя ключевыми моментами: созданием отдельного блока финансирования федеральных госучреждений в рамках фактически формирования четырехуровневой системы, а также блока, касающегося страховых компаний.

"Они переживают, что финансовые средства, которые идут на финансирование федеральных учреждений, не идут через страховые компании. Так они и раньше не шли. Они шли через территориальные фонды в рамках межтерриториальных расчетов. И никогда страховые компании участия не принимали", - отметил министр.

Он добавил, что сейчас запрос из медицинской и пациенткой среды о совершенствовании страховой деятельности компаний очень высок, передает РИА Новости.

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