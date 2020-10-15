ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минздраве опровергли сообщения о реформе ОМС

13:54
  • четверг
  • 15 октября 2020

Министр заверил, что об этом речи не идет

Михаил Мурашко заверил россиян, что никакой реформы ОМС в стране не проводится. "Никакой реформы ОМС нету, это какое-то, что называется, преувеличенное поле информационное раздутое", - подчеркнул глава Минздрава.

Новая система стимулирующих выплат медикам появится в России
Мурашко озаботила стоимость лекарств от коронавируса

Мурашко уточнил, что в настоящее время ведомство работает над двумя ключевыми моментами: созданием отдельного блока финансирования федеральных госучреждений в рамках фактически формирования четырехуровневой системы, а также блока, касающегося страховых компаний.

"Они переживают, что финансовые средства, которые идут на финансирование федеральных учреждений, не идут через страховые компании. Так они и раньше не шли. Они шли через территориальные фонды в рамках межтерриториальных расчетов. И никогда страховые компании участия не принимали", - отметил министр.

Он добавил, что сейчас запрос из медицинской и пациенткой среды о совершенствовании страховой деятельности компаний очень высок, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Поликлиника
Поликлиника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.