Ефремов выплатил компенсацию сыну погибшего в ДТП Захарова

Сумма составила 1 миллион рублей

Компенсация морального вреда старшему сыну погибшего в ДТП курьера Захарова полностью выплачена. Михаил Ефремов перевел Виталию Захарову 1 миллион рублей. Тем не менее, потерпевший все так же против смягчения наказания актеру.

"На сегодняшний день Ефремов выплатил все, назначенное судом - это 800 тысяч рублей. Кроме того, еще до приговора мы получили как компенсацию от него 200 тысяч рублей. Итого мой доверитель получил 1 миллион рублей", - сообщил представитель потерпевшего Сергей Аверцев.

Адвокат рассказал, что Ефремов и его защитники подавали несколько апелляционных жалоб с просьбой смягчить наказание и даже заменить заключение условным сроком. Однако Виталий Захаров против. Он, как отметил адвокат, удовлетворен приговором суда первой инстанции: 8 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Сам Захаров заявил, что пока не готов простить артиста. Он не верит, что раскаяние Ефремова, утроившего ДТП со смертельным исходом, было искренним, передает ТАСС.

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