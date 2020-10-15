Депутат Мосгордумы Олег Артемьев: Москва стала лидером по внедрению электробусов в Европе

Общественный транспорт в столице постоянно модернизируется

Москва заняла лидирующее место в Европе по количеству внедренных электробусов. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

"Для сравнения: в Лондоне на линии выходят 278 электробусов, в Париже - 233, в Берлине - 107, в Амстердаме - около 100 машин. В Москве же еще до конца этого года в строй вступит еще 100 электробусов. Все готово к тому, чтобы эти машины стали основными единицами подвижного состава наземного транспорта нашего города", - рассказал парламентарий АГН "Москва".

Он отметил, что несколько дней назад на линию вышла 500-я машина этого типа, которая будет курсировать по маршруту М4, проходящему по юго-западному радиусу города от станции метро "Октябрьская" до "Озерной".

Уже со следующего года в столице прекратится закупка дизельных автобусов, а спустя несколько лет Москва полностью перейдёт на экологически чистый транспорт.

"Когда первые электробусы в Москве выходили на линию в 2018 году, были сомнения, что этот вид транспорта сможет успешно работать в городе, причем не только в теплое время года, но и при минусовых температурах. Практика доказала, что это вполне реально: зимой для электробусов не приходится делать никакой скидки на тип двигателя, в кабине водителя и салоне так же комфортно, как и в классических видах транспорта", - подчеркнул Артемьев.

Он добавил, что в столице изготовлением электробусов займется Сокольнический вагоноремонтный завод на основе технологий КамАЗа, производство стартует в 2021 году.

Депутат заключил, что для улучшения экологии города и освобождения столичных дорог общественный транспорт должен быть для горожан комфортнее и удобнее личного, именно к этому и стремятся столичные власти.

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