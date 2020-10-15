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В Кремле назвали условия ввода миротворцев в Карабах

14:12
  • четверг
  • 15 октября 2020

Решение – за Ереваном и Баку

Ввод миротворческого контингента в Нагорный Карабах возможен только с согласия Еревана и Баку. Пока ответа на этот вопрос от властей Армении и Азербайджана не слышно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Первостепенный вопрос здесь, готовы ли на это противоборствующие стороны, а именно Азербайджан и Армения. Любое размещение любых миротворцев, наблюдателей - кого бы то ни было - возможно только с согласия обеих сторон", - сказал представитель Кремля журналистам.

Тем временем в Нагорном Карабахе, несмотря на объявленное перемирие, продолжаются обстрелы. Также американское издание The Washington Post сообщило, что во время боев убиты по меньшей мере 52 сирийских наемника. По информации газеты, они были завербованы при поддержке Турции, чтобы на стороне Азербайджана участвовать в боях против Армении. WP сообщает, что тела наемников были переданы родственникам ранее в этом месяце на сирийско-турецкой границе.

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