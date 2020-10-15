Хромченко объяснила, как завладеть мужским вниманием

Ведущая посоветовала добавить в образ яркости
Эвелина Хромченко назвала вещи, которые помогут женщинам привлечь мужское внимание. Телеведущая призвала дам не бояться носить и использовать в макияже красный цвет.
Хромченко призвала отказаться от "унылых джинсов", а вместо них носить платья и брючные костюмы с жакетами. Такие вещи визуально вытягивают силуэт, подчеркивают стройность фигуры и позволяют отказаться от лишних аксессуаров, в подборе которых сильны далеко не все.
Также стилист посоветовала больше внимания уделять красному цвету. "Если я хочу хорошо выглядеть, чтобы меня заметили, я использую ярко–красную губную помаду", - отметила она.
По мнению Хромченко, женщина, которая нарядилась в красное платье, точно не хочет остаться незамеченной. Также сценарий с красным платьем более захватывающий, чем сценарий с супероблегающими джинсами, передает Teleprogramma.pro.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"