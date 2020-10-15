ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Хромченко объяснила, как завладеть мужским вниманием

14:35
  • четверг
  • 15 октября 2020

Ведущая посоветовала добавить в образ яркости

Эвелина Хромченко назвала вещи, которые помогут женщинам привлечь мужское внимание. Телеведущая призвала дам не бояться носить и использовать в макияже красный цвет.

Парфюмер научила подбирать аромат духов
Желтый – хит сезона: названы идеальные цвета для онлайн-встреч на карантине

Хромченко призвала отказаться от "унылых джинсов", а вместо них носить платья и брючные костюмы с жакетами. Такие вещи визуально вытягивают силуэт, подчеркивают стройность фигуры и позволяют отказаться от лишних аксессуаров, в подборе которых сильны далеко не все.

Также стилист посоветовала больше внимания уделять красному цвету. "Если я хочу хорошо выглядеть, чтобы меня заметили, я использую ярко–красную губную помаду", - отметила она.

По мнению Хромченко, женщина, которая нарядилась в красное платье, точно не хочет остаться незамеченной. Также сценарий с красным платьем более захватывающий, чем сценарий с супероблегающими джинсами, передает Teleprogramma.pro.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка в магазине
Девушка в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.