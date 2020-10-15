В Кремле прокомментировали введенные из-за Навального санкции

Действия Евросоюза вызывают сожаление

Никакой "рабочей группы" по дискредитации Алексея Навального в президентской администрации не существует. На вопрос о наличии такой структуры в Кремле ответил журналистам пресс-секретарь президента России. По словам Дмитрия Пескова, действия ЕС, вводящего санкции из-за блогера, вызывают сожаление.

"Решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некоей оппозиции, конечно, ничего, кроме сожаления, не вызывает", - заявил Песков.

Постановление Совета ЕС было опубликовано 15 октября в Официальном журнале Евросоюза. В соответствии с ним, директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы Администрации президента России Сергей Кириенко и еще четыре высокопоставленных чиновника включены в черный список Евросоюза. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках. По санкции попал также российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

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