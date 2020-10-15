70% работающих россиян находятся в состоянии стресса

Стресс увеличивает риск возникновения неинфекционных заболеваний

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил со ссылкой на Научно-исследовательский институт медицины и труда, что 70% работающего населения страны пребывает в стрессовом состоянии.

По словам Мурашко, около 80% работающих граждан имеют более одного фактора, увеличивающего риск возникновения неинфекционных заболеваний.

"Это избыточное потребление алкоголя, табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни", - рассказал Михаил Мурашко на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, пишут "Известия".

Как известно, стресс способствует возникновению злокачественных образований. Врач-онколог Михаил Мяснянкин говорит, что хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы, в результате чего организм хуже сопротивляется болезням.

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