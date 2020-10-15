Посетителей столичных баров не станут штрафовать за отказ от теста на COVID-19

В Москве вводится новая система контроля за контактами заболевших

Власти Москвы не станут штрафовать посетителей клубов и баров, которые не стали делать тест на COVID-19 после получения уведомления о контакте с заболевшим. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Нет. Мы даже не знаем, кто это, как мы можем оштрафовать", - подчеркнул он.

Немерюк отметил, что у властей не будет данных о фамилии, имени или месте проживания человека, которому отправляется смс-рассылка. Известен только номер телефона, а также дата и время посещения того или иного заведения.

"Посетители никакого отношения к этому не имеют, они здесь ни при чем", - добавил Немерюк и напомнил, что штрафы будут касаться только руководства развлекательных заведений, которые не обеспечили наличие QR-кода, передает Эхо Москвы.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для пожилых людей и старшеклассникам временно заблокирован льготный проезд в общественном транспорте. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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