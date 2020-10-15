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Путин запретил депутатам работу в общественных палатах

15:07
  • четверг
  • 15 октября 2020

Это касается парламентариев всех уровней

Российские депутаты всех уровней не могут быть членами общественных палат. Федеральный закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В соответствии с документом, изменения вносятся в статью 7 федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации".

По действовавшему до сих пор закону, не имели права входить в общественные палаты те депутаты, которые замещали государственные должности. Однако госслужащими являются далеко не все парламентарии. Теперь же, после внесения в закон изменений, всем депутатам в регионах запрещается быть членами общественной палаты субъекта федерации - независимо от вида деятельности народного избранника.

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