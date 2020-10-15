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В РАН назвали факторы риска при COVID-19

15:21
  • четверг
  • 15 октября 2020

У людей с ожирением и нехваткой витамина D отмечают тяжелое течение болезни

Академик РАН Евгений Шляхто перечислил факторы риска у пациентов с COVID-19. По его данным, тяжелое течение болезни отмечается у тех, кто страдает ожирением.

Риск тяжелого течения коронавируса у пациентов с ожирением возрастает в семь раз, а риск летального исхода - почти в девять раз, заявил Шляхто на пресс-конференции.

Кроме того, нехватка витамина D также является фактором неблагоприятного развития заболевания коронавирусом.

К более тяжелому течению болезни также приводят сердечно-сосудистые патологии: они увеличивают риск госпитализации примерно в шесть раз, а риск летального исхода - в 12 раз. Об этом сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов, передает "Интерфакс".

По его словам, сердечно-сосудистые заболевания встречаются у каждого третьего пациента, который госпитализирован с COVID-19, и являются самой частой сопутствующей патологией при этом заболевании, так как заболевают, в основном, пожилые пациенты.

За минувшие сутки в России зафиксировано 13754 новых случая заболевания во всех регионах. Из больниц выписаны 8392 человека. Скончались 286 пациентов. С начала пандемии диагноз "коронавирус" поставили миллион 354163 раза.

В Москве за прошедший день зафиксировано 3942 новых случая. За сутки вылечились 1953 пациента. Скончались 57 человек.

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