В центре Бангкока вновь начались протестные акции

Недовольные вышли на улицы столицы Таиланда

В Бангкоке, несмотря на запрет на собрания более пяти человек и режим ЧП, тысячи демонстрантов вышли на перекресток Ратчапрасонг с требованиями освободить задержанных утром протестующих и сместить с должности нынешнего премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча.

Изначально акция была запланирована на 16:00 по местному времени (12:00 по мск.), однако активисты начали собираться на площади гораздо раньше. Активист Майк Пханупхонг, которому утром удалось избежать ареста, обратился к правительству и силовикам.

"Мы сегодня не остановимся и не отступим, и если так сложится – присоединимся к нашим друзьям в тюрьме. Мы будем сегодня бороться так, что полицейские, которые будут нас арестовывать, должны будут из уважения к нам надеть парадную форму!" - сказал он.

Мужчина призвал полицейских взять в этот день выходной, чтобы не причинять боль жителям королевства. "Повышение в звании за подавление демонстраций не принесет счастья, если вы замараете сегодня свою совесть!" - заявил активист.

Предполагалось, что протестная акция завершится в 18:00 по местному времени, однако митингующие не покинули площадь, передает РИА Новости.

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