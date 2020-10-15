Песков объяснил "жест доброй воли" в отношении Украины

Решение снять санкции с трех украинских предприятий демонстрирует конструктивный настрой Москвы

В Кремле прокомментировали решение России снять санкции с трех украинских предприятий.

"В целом речь идет… (о решениях) которые действительно демонстрируют, наверное, такой конструктивный настрой российской стороны в ответ на соответствующее обращение, которое, как вы знаете, было сделано одним из руководителей блока "За жизнь" Виктором Медведчуком", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

Накануне Владимир Путин согласился с предложением премьер-министра Михаила Мишустина в качестве "жеста доброй воли" снять санкции и допустить на российской рынок украинские компании "Брацлав", Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат.

"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной… Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен", - сказал Путин.

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