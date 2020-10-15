Офис Зеленского обнародовал все темы общенационального опроса

Отвечать на них украинцы будут 25 октября

Оставшиеся три вопроса, которые собирался держать в секрете Владимир Зеленский, озвучили в офисе президента Украины. Отвечать на них украинцы будут 25 октября, когда в Незалежной пройдут местные выборы.

Как сообщил изданию "Новое время" советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, украинцев спросят об их отношении к сокращению численности депутатов Верховной рады – c нынешних 450 до 300. Еще один вопрос: готовы ли граждане одобрить легализацию марихуаны в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных.

Подоляк признал, что относительно третьего вопроса все еще продолжаются дискуссии. Он касается поддержки права Украины на использование "гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности".

О проведении общенационального опроса Зеленский объявил 13 октября. В последующие дни президент Украины озвучил две темы из пяти. Это вопросы о том, нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах, а также о необходимости создания свободной экономической зоны в Донбассе.

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