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Инна Святенко: в Москве организована доставка медикаментов пожилым и больным COVID-19

15:42
  • четверг
  • 15 октября 2020

Это делается по звонку

В столице организована бесплатная доставка медикаментов для лиц старше 65 лет и больных COVID-19. Об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"Доставка лекарств по льготным рецептам, как это было в апреле - мае этого года, осуществляется в инициативном порядке, то есть без дополнительной заявки со стороны пациентов. Те, кто стоит на учете в поликлиниках и получает льготные рецепты, получат лекарственные препараты на дом без необходимости приходить в поликлинику. Москвичам старшего возраста, которые не имеет льготных рецептов, ходить в аптеку самостоятельно тоже не нужно, как и в продовольственный магазин: начиная с октября, каждый житель города старше 65 лет может позвонить на горячую линию по коронавирусу и заказать доставку продуктов, лекарств и промтоваров первой необходимости. Их доставят социальные работники", - сказала Святенко.

Кроме того, бесплатная доставка продуктов и медикаментов организована для москвичей, которые болеют коронавирусом и лечатся амбулаторно. Расширена и программа анализов на дому. Пациентам из группы риска будут одновременно с тестом на ковид делать и тест на вирус сезонного гриппа. Это позволит повысить качество терапии.

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